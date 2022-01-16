После принятия процессуального решения будет рассмотрена ответственность руководства управления полиции, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сотрудник погиб от огнестрельного ранения в здании управления полиции Уральска ЧП произошло третьего декабря 2021 года в 7:40. 20-летний младший сержант полиции получил табельное оружие и на боевом посту в здании управления полиции Уральска покончил жизнь самоубийством. Он был уроженцем ЗКО, в органах внутренних дел служил с мая 2021 года, а в должности - с августа 2021 года. Проходил срочную службу в вооруженных силах Казахстана с июня 2019 года по июнь 2020 года. В ответе на официальный запрос редакции «МГ» пресс-служба департамента полиции ЗКО сообщила, что младший сержант Жаңабаев при поступлении на службу проходил специальную проверку.
- В настоящее время в производстве управления собственной безопасности имеется уголовное дело по статье 105 части 1 УК РК - "Доведение до самоубийства". После принятия процессуального решение по вышеуказанному уголовному делу будет рассмотрена ответственность руководства управления полиции Уральска, - сообщили в ведомстве.
На вопрос, осталась ли у погибшего семья, в департамента ответили, что сержант Жаңабаев был холост. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.