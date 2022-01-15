В Уральске будет солнечно. В дневное время температура воздуха составит -8..-10, ночью выпадет снег, похолодает до -11..-13.

В Атырау ожидается снег. Днём будет -1..-3 градусов, ночью -7..-9 градусов.

В Актобе - снег. Днём и ночью ожидается до -7..-9 градусов.

В Актау пройдет снег с дождем. Днём и ночью столбики термометра покажут +1..+3 градусов.

Иллюстративное фото из архива "Мой ГОРОД" По данным РГП "Казгидромет", 16 января на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 метров в секунду.