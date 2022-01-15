- Из 225 погибших, озвученных генеральной прокуратурой, в медицинских организациях умерло 175 пациентов, - отметила Артакшинова.

- Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медицинские организации, даже уходили из реанимаций, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц, - резюмировала представитель министерства.

Директор департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения РК Асель Артакшинова сообщила, что с момента введения ЧП за медицинской помощью обратились 2 678 пострадавших. В тяжелом состоянии в реанимации находилось 67 больных, проведено более 500 сложных хирургических операций.По данным министерства здравоохранения, на объекты здравоохранения было совершено 20 нападений, пострадало семь медицинских работников и 45 автомашин скорой медицинской помощи. Из них четыре автомобиля не подлежат ремонту. Асель Артакшинова рассказала, что три медицинские клиники Алматы практически трое суток находились в осадном положении. При этом сотрудники в этот период работали без смены, круглосуточно. Не было подвоза питания для больных и медикам приходилось готовить еду для пациентов.Сейчас все медицинские организации республики работают в штатном режиме.