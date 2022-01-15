- Общее количество пострадавших достигло 4,5 тысяч человек. Погибло 225 человек, часть погибших - бандиты. Из сотрудников служб правопорядка погибло 19 человек, - отметил Серик Шалабаев.

- К сожалению, риск оказаться в эпицентре контртеррористических боевых действий был высок. Государство объявило для сохранения жизней и общей безопасности режим ЧП на всей территории Казахстана. Но призыв по безопасности был не всеми услышан. Жертвы есть, - пояснил в ходе доклада начальник службы уголовного преследования генпрокуратуры.

Начальник службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Казахстана Серик Шалабаев в ходе доклада в СЦК озвучил предварительное число участников, пострадавших и погибших во время массовых беспорядков. По его словам, четвёртого января число протестующих по всей стране достигло 38 тысяч. Пятого января протесты переросли в массовые беспорядки с числом участников в 50 тысяч человек. Были предприняты атаки на здание полиции и другие административные объекты. Количество участников беспорядков по Алматы достигло 20 тысяч. Шестого января по Казахстану была объявлена антитеррористическая операция с разрешением применением оружия для силовиков. В Казахстан были направлены миротворцы ОДКБ. Седьмого января протестные акции продолжились, охватили новые регионы. Восьмого января ситуация по Казахстану стабилизировалась.До объявления начала спецоперации, оружие не применялось, отметил спикер. Усилиями воинских подразделений и миротворческих сил ОДКБ захват Казахстана террористами удалось предотвратить.Также сотрудник надзорного органа пояснил, что каждый случай смерти будет рассмотрен индивидуально. Государство окажет всестороннюю поддержку семьям пострадавших и погибших. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.