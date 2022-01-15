Они ушли по собственному желанию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кайрата Шарипбаева и Димаша Досанова освободили от занимаемых должностей Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев На сайте "Самрук Казына" сообщается, что председатель правления АО "КазТрансОйл" Димаш Досанов и председатель правления АО "НК "КазТрансГаз" Кайрат Шарипбаев освобождены от должностей.
- В соответствии с решением Совета директоров АО "Национальная компания QazaqGaz от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Шарипбаева К.К. в качестве председателя правления АО "Национальная компания QazaqGaz", согласно поданному заявлению. В соответствии с решением совета директоров АО "КазТрансОйл" от 14 января 2022 года досрочно были прекращены полномочия Досанова Д.Г. в качестве генерального директора (председатель правления) АО "КазТрансОйл", согласно поданного заявления, – говорится в сообщении.
