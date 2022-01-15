Срыв кровли с дома и школы произошел в поселке Индербор Индерского района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кровлю школы и многоэтажки сорвало ветром в Атырауской области По информации ДЧС Атырауской области, 15 января в 14:32 поступило два вызова с поселка Индербор Индерского района о том, что по улице Конаева произошел частичный срыв кровли школы и пятиэтажного жилого дома. - Срыв кровли школы имени М.Ауэзова произошел на площади 828 квадратных метров. Уже были проведены работы по укреплению кровли. В пятиэтажном жилом доме срыв кровли произошел на площади 974 квадратных метров. В результате чего был поврежден электрический столб с последующим падением на Toyota Camry 70. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ведомства. В Атырау тоже ветрено, установленные новогодние ёлки на площади ТРЦ также не выдерживают урагана. Сначала упала ёлка у ТРЦ "Атырау", на "подходе" следующая  у ТРЦ "Тамаша". Ветром ее уже раскачало и наклонило. Кровлю школы и многоэтажки сорвало ветром в Атырауской области Кровли школы и многоэтажки сорвало ветром в Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области