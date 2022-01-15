Toyota Camry 70.

По информации ДЧС Атырауской области, 15 января в 14:32 поступило два вызова с поселка Индербор Индерского района о том, что по улице Конаева произошел частичный срыв кровли школы и пятиэтажного жилого дома. - Срыв кровли школы имени М.Ауэзова произошел на площади 828 квадратных метров. Уже были проведены работы по укреплению кровли. В пятиэтажном жилом доме срыв кровли произошел на площади 974 квадратных метров. В результате чего был поврежден электрический столб с последующим падением наЖертв и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ведомства. В Атырау тоже ветрено, установленные новогодние ёлки на площади ТРЦ также не выдерживают урагана. Сначала упала ёлка у ТРЦ "Атырау", на "подходе" следующая у ТРЦ "Тамаша". Ветром ее уже раскачало и наклонило.