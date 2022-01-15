Соответствующий указ подписал президент, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Черновик На сайте Акорды опубликован указ об отмене чрезвычайного положения в Актюбинской области.
- Постановляю отменить с 7:00 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года, - говорится в документе.
Указ вводится в действие со дня подписания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.