Камни, водка, коктейли Молотова. Как громили акимат в Актобе?
О некоторых моментах мародерства рассказал глава региона, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Подробности спецоперации по задержанию мародеров и тех, кто устроил нападение на акимат и военнослужащего во время митинга в Актобе рассказал глава региона Ондасын Уразалин.
- Люди задержаны и задерживаются, речь идет о десятках людей, которые допустили противоправные действия, били стекла. Были люди, которые подвозили на машине камни, и это все зафиксировано. Подвозили продукты питания и много чего, такого, что способствовало разжиганию эмоций. В машинах были бутылки от спиртного, специально его привозили или нет, выяснит следствие, - рассказал Ондасын Уразалин. - Были, кто подтаскивал сюда коктейли Молотова, они тоже задержаны, не все, но сейчас личности устанавливаются. Молодой человек, который тараном взял и сбил нашего военнослужащего, тоже задержан. Много из того, что здесь натворили, безнаказанным не останется. Многие из тех, кто в толпе буйствовал, сейчас несколько в другой тональности разговаривают, все пытаются отгородиться – я тут мимо проходил, я наоборот, сдерживал толпу, не давал произвести противоправные действия, поют другие песни.
Глава Актюбинской области подчеркнул, что осознает свою ответственность за произошедшее, и добавил, что, как руководитель области предпринял все действия, чтобы не допустить массового кровопролития. Поэтому спецоперацию проводили рано утром, когда на площади было меньше всего людей.
- Конституционный порядок восстановлен, мы вернулись к нормальной работе, будем выполнять задачи, которые перед нами стоят, - сказал Ондасын Уразалин.
Напомним, с 4 по 7 января на площади перед акиматом Актюбинской области проходил стихийный митинг. Все началось с требования снизить цену на сжиженный газ и завершилось беспорядками. На встречу с протестующими выходил аким города Асхат Шахаров, но успокоить толпу, уговорить людей разойтись, не удалось. Рано утром 7 января правоохранители применили светошумовые гранаты, после чего в городе объявили комендантский час. Часть центрального проспекта, где находится акимат Актюбинской области, остается оцепленной, там дежурят полицейские и военные, стоит спецтехника. В области пока действует режим ЧС.
Фарида ЗАРИП
