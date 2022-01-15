- В городе Атырау подтверждено 386 случаев, на Тенгизском месторождении - 27, в Жылыойском районе - 30, Индерском - 20, Исатайском - 10, Кызылкугинском и Курмангазинском - по 11 случаев, Макатском - 8, Махамбетском - 18, - пояснили в пресс-службе ведомства.

- В настоящее время в домашних условиях получает лечение 1075 человек, в модульной больнице - 210 пациентов, во фтизиопульманологическом центре - 12 человек, в районных инфекционных стационарах - 32. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 279 пациентов с коронавирусной инфекцией, - рассказали в облздраве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным пресс-службы управления здравоохранения Атырауской службы, за прошедшие сутки, 14 января, в Атырауской области было выявлено 521 случай COVID-19.Также в ведомстве отметили, что у 272 пациентов заболевание протекает с соответствующими симптомами, у 249 симптоматика отсутствует. За последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 12 человек.По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в "красной" зоне.