Фото из архива "МГ" По данным ТОО «КазАвтоЖол», в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках дороги республиканского значения Уральск - Саратов (4-72 километры, от Уральска - посёлка Таскала) для всех видов автотранспорта. На участке сейчас сильная метель, ветер и ограниченная видимость. Позже, в 15:30 в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге областного значения Таскала – Аккурай – Болашак – граница РФ (0-157 км), Большой Чаган – Переметное (0-42 км) для всех видов автотранспорта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.