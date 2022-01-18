- Нападавшие ударили меня по голове, в этот момент воспользовались тем, что я был немного обессилен, отобрали у меня служебную собаку, что была на поводке. Когда я пришел в себя, нашёл в себе силы описать преступника, - рассказал Рустамбек.

Скриншот с видео В пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали, что боевого товарища военнослужащий Национальной Гвардии Рустамбек Байхарашев потерял пятого января.Описание стражам порядка помогло. Мужчину 1989 года рождения задержали. Служебного пса участник массовых беспорядков решил использовать как охранника своего участка. Пса по кличке Найтс полицейские вернули. Момент воссоединения напарников сняли на видео.

4rZluduaJto

