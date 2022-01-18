Водители такси Уральск - Атырау не спешат понижать стоимость поездки
Своё решение они аргументируют тем, что повысилась стоимость запчастей, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
В ноябре прошлого года в регионе повысилась стоимость сжиженного газа. Литр этого ГСМ подскочил с 99 тенге до 120 тенге за литр. Тогда в редакцию "МГ" обратились водители маршрутных такси, которые перевозят пассажиров из Уральска в Атырау и наоборот. Они заявили, что вынуждены поднять стоимость своих услуг с шести тысяч тенге до семи тысяч тенге.
– Мы не просим ничего сверхъестественного, мы лишь просим урегулировать цены на сжиженный газ, - говорили тогда водители.
Однако после январских митингов, которые начались на фоне повышения стоимости сжиженного газа и в других регионах, власти приняли решение снизить цену до 60-65 тенге. Но несмотря на это, пассажирам по-прежнему приходится платить по семь тысяч тенге за поездку.
– Почему такси до сих пор не спустили цены проезд. Сегодня вечером приехала с вахты, газ стоит 60 тенге, а проезд до сих пор семь тысяч тенге, - возмущается жительница ЗКО.
Водитель такси Ержан Аманбаев говорит, что за два месяца повысились цены на запасные части.
– Сейчас на трассе происходит множество смертельных аварий. Каждая поездка для нас является риском, пассажирам этого не понять. Люди иногда выбирают попутные такси, тем самым повергая риску свою жизнь. Они возят людей за пять тысяч тенге. Зарегистрированные, лицензированные такси решили оставить стоимость проезда на прежнем уровне. Подорожали запасные части, например, шаровая опора стоила пять тысяч тенге, сейчас - восемь. Кроме этого, у нас есть семьи, которые нужно кормить, дети, которых нужно одевать. Если не устраивает наша цена, то всегда можно выбрать автобус, - рассказал Ержан Аманбаев.
Начальник автовокзала Талгат Бисекенов отметил, что сейчас по маршруту Уральск - Атырау курсирует пассажирский автобус, который через день выполняет два рейса - в 9:00 и в 12:30 из Уральска. Из Атырау автобус выезжает в 9:00.
– Большинство аварий происходят в ночное время. Мы бы с удовольствием запустили бы вечерний рейс в Атырау, для этого у нас все возможности есть. Но сейчас это нерентабельно. Пассажиров, желающих ехать вечерним рейсом, очень мало. Приходят один-два человека, ради которых мы не можем пустить 50-местный автобус. Даже на автобус в 12:30 приходят максимум 10 человек. Стоимость поездки составляет пять тысяч тенге. Если будут набираться люди, то мы готовы хоть сегодня пустить вечерний рейс, - говорит Бисекенов.
Скриншот с соцсетей
