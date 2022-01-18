Фото: elbasy.kz Обращение Елбасы опубликовано на его официальном сайте

K0ZSwtUV_bo

«Уважаемые казахстанцы! Дорогие соотечественники! Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства. Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного обращения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим желаю скорейшего выздоровления.Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент будет избран председателем партии «Nur Otan».Всем известно, что я 30 лет, не покладая рук, работал во имя нашей Родины. Мы укрепили ее границы. Мы проводили прогрессивные реформы. Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социально-экономическом развитии, стали лидерами по многим показателям не только в Центральной Азии, но и в СНГ. Казахстан стал узнаваемым и авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат сплочённости и единства всех казахстанцев. Стабильность и спокойствие в стране всегда были моей целью. Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно пройдём через кризис и станем ещё сильнее. Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на повышение благосостояния народа. Эту программу нужно поддержать. Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия! Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, который я проводил, находясь на посту главы государства», - говорится в обращении.