Это копия уральской мечети, расположенной по проспекту Абая, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мечеть из снега построил житель ЗКО Надир Куанаев опубликовал фото и видео своего произведения из снега на личной Instagram-странице. Пользователей сети восхитила его работа. Снежная мечеть была возведена за 20 дней. Для этого понадобилось около трёх тонн снега. Стоит отметить, что в прошлом году талантливый парень создал из снега автомобиль.
 
