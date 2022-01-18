Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Посмотреть эту публикацию в Instagram
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Синоптики также прогнозируют гололед.
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.