- Сегодня в масштабах страны введение локдауна не планируется. Дело в том, что все ограничительные меры, которые мы сегодня применяем, направлены на снижение нагрузки на систему здравоохранения, на снижение смертности от коронавирусной инфекции, чтобы не допустить перегрева системы здравоохранения, чтобы экстренная помощь была доступна всему населению, - сказала глава Минздрава в ходе брифинга в СЦК.В этот же день на заседании правительстве она сказала, что заболеваемость штаммом коронивируса «омикрон» в большей степени протекает в лёгкой бессимптомной форме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
