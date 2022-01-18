За эти годы Минздрав научился прогнозировать и планировать ограничительные меры, заявила глава ведомства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 42 заболевших COVID-19 выявили в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният ответила на вопрос о возможном введении локдауна.
- Сегодня в масштабах страны введение локдауна не планируется. Дело в том, что все ограничительные меры, которые мы сегодня применяем, направлены на снижение нагрузки на систему здравоохранения, на снижение смертности от коронавирусной инфекции, чтобы не допустить перегрева системы здравоохранения, чтобы экстренная помощь была доступна всему населению, - сказала глава Минздрава в ходе брифинга в СЦК.
В этот же день на заседании правительстве она сказала, что заболеваемость штаммом коронивируса «омикрон» в большей степени протекает в лёгкой бессимптомной форме.