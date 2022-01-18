Однако о платной вакцинации всех желающих речь не идёт, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Первые подростки в ЗКО вакцинировались против COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что страна делает заказ на ещё один миллион доз Pfizer. Они поступят в страну в апреле. Прививать платно желающих не планируют.
- Это позиция компании Pfizer, которая приняла решение на платной основе не продавать вакцину, - пояснил Тугжанов.
Заместитель премьера уверяет, что и другие имеющиеся в стране вакцины «ничем не уступают Pfizer». В начале декабря управление общественного здоровья Алматы сообщило о старте записи на прививку Pfizer для лиц, не входящих в категорию получателей бесплатной вакцины. На середину декабря желающих набралось более трёх тысяч человек. 14 января главный санврач Алматы сообщила, что вопрос платной вакцинации «не стоит». Ранее сообщалось, что точных научных данных пока нет, но предварительные показывают, что самой эффективной против нового варианта COVID-19 будет бустерная доза именно мРНК-вакцины. Согласно новому постановлению главного санврача Казахстана, Pfizer в Казахстане теперь доступен для ревакцинации лиц старше 60 лет и медработников. При этом депутаты призывали Минздрав «в кратчайшие сроки» начать платную вакцинацию Pfizer в Казахстане.