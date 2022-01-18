– Также видел, как избивали других солдат. Зная, что он не сможет дать отпор шестерым мужчинам, солдат пытался отступить. Однако сзади был автомобильный мост. Группа людей сбросила 18-летнего парня вниз с моста. Солдат упал на лёд, - рассказали в полиции.

- Я успел насчитать шестерых человек. Я не понимал, что они собираются делать со мной. Когда избивали, сказали, что надо меня убить. Я понял, что это конец. Когда упал с моста, то потерял сознание. Позже, очнувшись, увидел, что вокруг меня никого нет. С трудом поднявшись, вышел к дороге и остановил машину. Добрался до воинской части, откуда меня доставили в больницу. Сейчас у меня всё в порядке, – рассказал солдат.

Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, во время несанкционированных митингов пострадал 18-летний солдат воинской части 5546. Молодой человек видел шесть человек, которые избивали его.По словам врачей, только благодаря бронежилету и каске военнослужащему удалось остаться в живых.По данным полицейских, во время массовых беспорядков, прошедших перед акиматом Атырауской области, 49 сотрудников полиции и 28 солдат Национальной гвардии получили различные телесные повреждения.