19 января на западе и северо-западе ЗКО ожидается гололёд. На севере области прогнозируют туман. Бег с препятствиями: уральцы возмущены состоянием дорог и тротуаров На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман и гололёд.
  • В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -3..-5, ночью похолодает до -6..-8. Ветер юго-восточный до 15 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -8..-10 градусов. Ночью похолодает до -10..-12 градусов. Ветер юго-восточный до 10 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +3..+5 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
