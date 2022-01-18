- Жидкость для мытья посуды является одним из широко известных и эффективных методов. Способ использования достаточно прост: втираем средство в пятно, оставляем на 20 минут и стираем одежду обычным методом. В зависимости от ткани можно слегка протереть губкой.
- Хозяйственное мыло давно известно своими свойствами. Оно легко и очень хорошо справляется с любыми видами загрязнений, в том числе и с жирными пятнами. Тщательно намыливаем пятно мылом в горячей воде (!!!) и оставляем на 3-4 часа. Далее стираем вещь обычным методом.
- Мел отлично устранит жирные пятно. Для этого необходимо раскрошить его, посыпать пятно и оставить на пару часов. Более грубые тканы следует ещё и натереть куском мела.
- Жирные пятна сойдут быстро, если покрыть их толстым слоем зубного порошка. Далее прикладываем к проблемному участку бумажное полотенце и гладим горячим утюгом. Затем вновь посыпаем пятно зубным порошком, накрываем бумажным полотенцем, сверху ставим остывший утюг и оставляем на 7-8 часов и стираем обычным методом.
- Ещё один эффективный метод - это смесь из молока и картофельного крахмала. В миске смешиваем 50 мл молока и 4 столовые ложки крахмала. Втираем массу в пятно, оставляем на ночь, удаляем высохшие остатки смеси и стираем вещь.
