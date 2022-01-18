Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, простую добавку, которая способна сделать цемент гораздо крепче. В настоящее время в строительных магазинах помимо цемента можно отыскать огромное количество разнообразных готовых смесей, с которыми не нужно дополнительной возни, всего лишь добавить воду в смесь и вуаля – всё готово. Вот только стоимость этих готовых строительных материалов не малая, в отличии от обычного цемента. Поэтому многие строительные организации выбирают классическую схему приготовления цемента, где используется только песок, вода, ну и цемент. К сожалению, он не всегда получается высокого качества. Поэтому если добавить к «классическому рецепту» приготовления цемента - клей ПВА, то он приобретёт помимо надёжности, ещё прочность и эластичность. Такая смесь гораздо быстрее схватывается. К тому же, такой цемент практически не рассыхается и не трескается. Вам будет необходимо всего лишь 80 грамм клея влить в 10 литров приготовленного цемента. При этом пропорция должна составлять 3 к 1. После добавления раствор достаточно хорошенько перемешать и можно его использовать. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.