Вакцина будет доступна в ближайшие дни, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Спутник Лайт», возможно, будут выпускать в Казахстане Иллюстративное фото с сайта Pixabay В министерстве здравоохранения Казахстана сообщили, что 150 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт» доставлены на склад «СК-Фармация». Её передал «Карагандинский фармацевтический комплекс» в качестве гуманитарной помощи на бесплатной основе.
- В оперативном порядке данная партия вакцин будет направлена в регионы страны. И в ближайшие дни будет доступна для вакцинации против коронавирусной инфекции граждан Республики Казахстан, - информировали в пресс-службе Минздрав.
В середине декабря экс-министр здравоохранения Алексей Цой пояснил, что использовать «Спутник V» для ревакцинации нельзя, так как вакцина имеет два разных компонента. Поэтому в качестве бустерной дозы будут использовать препарат «Спутник Лайт» (по составу как первая доза «Спутник V»).