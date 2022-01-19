- Основной целью мероприятия является оздоровление оперативной обстановки, принятие мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности, - отметили в Polisia.kz.

проверку правоустанавливающих документов и досмотр транспортных средств, а также документов, удостоверяющих личность физических лиц, их личный досмотр и досмотр находящихся при них вещей;

проверку съемных квартир, брошенных домов, хостелов, дачных массивов, рынков, станций технического обслуживания, крестьянских и фермерских хозяйств, отгонных участков, зимовок и других отдаленных мест;

изъятие огнестрельного, травматического и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых предметов;

выявление лиц без определенного места жительства, нелегальных мигрантов;

проверку ранее судимых и иных лиц, состоящих на учетах в органах внутренних дел.

Иллюстративное фото из архива "МГ" ОПМ «Правопорядок» началось с 15 января в регионах, где уже был отменён режим ЧП. С 19 января оперативно-профилактическое мероприятие пройдёт в Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях.Органы внутренних дел в рамках ОПМ осуществляют:Министерство внутренних дел призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с понимаем и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции.