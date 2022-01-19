Соответствующее постановление приняло правительство, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Президент поручил прекратить утильсбор «Оператором РОП» в Казахстане Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте премьер-министра сообщается, что 18 января правительство приняло постановление, согласно которому оператором расширенных обязательств производителей определена государственная организация в лице акционерного общества «Жасыл даму».
- Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счёт средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства, - говорится в сообщении.
11 января президент Казахстана поручил правительству прекратить работу частной компании «Оператор РОП», отметив, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как в зарубежных странах». С 2016 года в компанию поступило 691,8 млрд тенге. Из них отечественным автопроизводителям вернули 338,9 млрд тенге, расходы оператора за экологию составили 102 млрд тенге. Оператор же уплатил 49 млрд тенге налогов.