- Переходил дорогу в неустановленном месте, где на него был совершён наезд Mitsubishi Carisma. После наезда транспортное средство и пешехода отбросило на встречную полосу. Двигавшейся по встречке ВАЗ-2114 переехал пешехода и столкнулся со сбившей его машиной. В результате пешеход от полученных травм скончался на месте, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Фото: polisia.kz ДТП произошло на 42 километре дороги Алматы – Кокпек – Коктал. Под колёсами погиб 45-летний житель столицы.Мужчина приехал к матери в село Жамбыл. Как он оказался в Енбекшиказахском районе, мать погибшего не знает. Ночью астанчанин ушёл куда-то по делам и пропал. По делу назначены экспертизы, которые выяснят, находился ли потерпевший в состоянии алкогольного опьянения, и могли ли водители предотвратить наезд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.