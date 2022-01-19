- Стражи порядка по «горячим следам» задержали 31-летнего жителя Атырау. Злоумышленник с 2013 года находится на наркологическом учёте. По предварительным данным, мужчина проник в помещение в поисках наркотиков. На момент совершения преступления был трезв, - сообщили в Polisia.kz.

Фото: polisia.kz Инцидент произошёл в полночь. Мужчина разбил окно супермаркета и устроил там погром. В помещении сработала сигнализация.Задержанный находится под арестом. Устанавливается сумма причинённого ущерба. Ответственность мужчина понесёт как за погром, так и за нарушение режима ЧП.

