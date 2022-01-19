Фото с Instagram-страницы Адиля Галиахметова Как сообщили в министерстве культуры и спорта, 17 января завершились все квалификационные и рейтинговые соревнования. На сегодня распределено большинство лицензий пекинской Олимпиады. Казахстанские спортсмены завоевали 82 лицензии в восьми видах спорта. 30 лицензий – в лыжных гонках. Девять лицензий завоёваны во фристайле, в том числе пять – в дисциплине могул, четыре – в акробатике. 12 путёвок у казахстанских конькобежцев, столько же у биатлона. В шорт-треке у Казахстана девять лицензий. Четыре лицензии у нашей страны в горнолыжном спорте и столько же в прыжках на лыжах с трамплина, а также две лицензии у казахстанской команды по лыжному двоеборью. Всего в состав олимпийской команды на сегодня вошли 32 спортсмена. Это не окончательные данные – НОК ожидает от международных федераций результатов перераспределения лицензий в таких видах как биатлон, лыжные гонки, могул и акробатика.Форму олимпийской сборной Казахстана презентуют 20 января. Работа над созданием олимпийской экипировки для участия в прошлых играх длилась больше года. Всего на Олимпиаде планируется участие более 4 000 спортсменов из 95 стран мира. Программа соревнований предусматривает розыгрыш 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах по семи видам спорта. С учетом имеющейся инфраструктуры соревнования будут проводиться в трёх основных местах – Яньцин, Чжанцзякоу и Пекине. Команда вылетит в Китай 27 января чартерным рейсом Air Astana из Hyp-Султана с остановкой в Алматы.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.