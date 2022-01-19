по проспекту Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра;

по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматы предупредили, что в связи с проведением антитеррористической операции 19 января временно перекрыто дорожное движение на следующих участках:Жителей просят с понимаем отнестись к временным мерам.