Дороги перекрыты сегодня, 19 января. Время не уточняется, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В пресс-службе департамента полиции Алматы предупредили, что в связи с проведением антитеррористической операции 19 января временно перекрыто дорожное движение на следующих участках:
  • по проспекту Абылай хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай батыра;
  • по проспекту Толе би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева.
Жителей просят с понимаем отнестись к временным мерам.