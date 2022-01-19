При этом виновные лица всё ещё не установлены, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девочка погибла от удара током в Уральске: следствие длится девять месяцев Речь идёт о трагедии, которая произошла второго мая 2021 года в посёлке Деркул. Тогда шестилетняя Айя Жумалиева, играя, схватилась за газовую трубу и получила удар током. От полученных травм ребёнок скончался на месте. Причину смерти подтвердила судебно-медицинская экспертиза. Как выяснилось, в тот день Айя вместе с мамой и со старшим братом поехала в гости к родственникам, которые живут в посёлке Деркул. Детвора, среди которых была её 6-летняя дочь Айя, вышла во двор поиграть, малышку живой после этого она не видела. Со дня трагедии прошло почти девять месяцев, однако досудебное расследование по сей день не завершено. По словам мамы девочки Алии Наубетовой, в ходе следствия её несколько раз вызывали в городской отдел полиции. Каждый раз женщина просила проверить соседей, во дворе которых скончалась её дочь.
– На момент случившегося в том доме жила молодая семья, но позже они продали жильё и переехали в другой район города. Полицейские нашли их, опросили, но никаких результатов нет. Потом выдвигалось ещё несколько версий, но тщетно. Все экспертизы провели, зацепки есть, однако ничего вразумительного от полицейских я не услышала. Изначально мы не хотели, чтобы делали вскрытие тела дочери. Но полицейские сами приехали, настояли на этом, сказали, что это судебное дело и мы согласились. Зачем нужно было начинать это дело, если не доводить его до конца, - возмущается Алия Наубетова.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по данному делу продолжается досудебное расследование, а виновные лица всё ещё не установлены.