– На момент случившегося в том доме жила молодая семья, но позже они продали жильё и переехали в другой район города. Полицейские нашли их, опросили, но никаких результатов нет. Потом выдвигалось ещё несколько версий, но тщетно. Все экспертизы провели, зацепки есть, однако ничего вразумительного от полицейских я не услышала. Изначально мы не хотели, чтобы делали вскрытие тела дочери. Но полицейские сами приехали, настояли на этом, сказали, что это судебное дело и мы согласились. Зачем нужно было начинать это дело, если не доводить его до конца, - возмущается Алия Наубетова.В пресс-службе департамента полиции сообщили, что по данному делу продолжается досудебное расследование, а виновные лица всё ещё не установлены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.