Однако в области продолжится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несмотря на отмену режима ЧП, блокпосты в ЗКО убирать не будут Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сегодня, 19 января, принято решение о снятии блокпостов во всех районах ЗКО, в том числе и в Уральске. Однако для обеспечения правопорядка и безопасности на территории области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Полицейские будут проверять документы, досматривать транспорт и проводить личный досмотр.
– В этой связи ДП ЗКО призывает граждан отнестись к проведению оперативно-профилактического мероприятия с пониманием и предъявлять документы по требованию сотрудников полиции, - отметили полицейские.
К слову, демонтажем блокпостов будут заниматься сотрудники отдела ЖКХ.