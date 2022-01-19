- Разрешили регистрацию авто с РФ номерами в Казахстане. Платишь всего 102 тысячи тенге и готово, - говорится в рассылке.

– За перерегистрацию автомобиля с российскими номерами кроме утилизационных и других таможенных сборов в спецЦОНе необходимо оплатить от 0,2 до 500 МРП в зависимости от года выпуска автомобиля. Государственный номерной знак на фото был выдан 13 января 2022 года, но сам автомобиль прошёл первичную регистрацию ещё в 2002 году, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Жители ЗКО в мессенджерах делятся информацией о том, что машины с российскими номерами можно зарегистрировать в Казахстане за 102 тысячи тенге.Голосовое сообщение сопровождается фотографией казахстанского номерного знака. Однако в пресс-службе филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по ЗКО сообщили, что информация не соответствует действительности.В ЦОНе просят граждан не рассылать заведомо ложную информацию и не вводить автомобилистов в заблуждение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.