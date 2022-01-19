- Наша дружная команда изъявила желание помочь горячим питанием и напитками ребятам, работавшим в холода на важных объектах нашей области, - рассказал Жанибек Казбеков. – Думаю, что для каждого казахстанца важны мир и процветание нашей страны, к чему мы все стремимся.

- В период сохранения правопорядка и в период соблюдения карантинных мер из-за пандемии наши спецподразделения несут круглосуточную службу на важных объектах области. Порадовало, что нас поддерживали и помогали многие простые жители нашей области. В частности, мы хотим выразить благодарность работникам Chester pub за оказанную помощь горячим питанием для наших сотрудников, - поблагодарил начальник управления местной полиции, полковник Мирхат Аженов. - На сегодняшний день мы полностью обеспечены питанием и довольствием местными органами управления.

Как сказал управляющий Chester pub Жанибек Казбеков, они не могли остаться в стороне и решили помочь тем, кто сохранял порядок и спокойствие в городе и нашей области.Волонтёры и сотрудники правоохранительных органов поблагодарили Chester pub за помощь в работе.