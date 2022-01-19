Сегодня, 19 января, уральцы празднуют православный праздник Крещение Господне, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По традиции в Крещение Господне уральцы приходят к проруби, чтобы набрать святой воды и окунуться. Каждый год у водоёмов дежурят спасатели. За старым собором (собор Архангела Михаила)
для жителей жарят шашлыки, продают сладости и горячий чай. Этот год не стал исключением. Несмотря на строгие запреты санитарного врача ЗКО и советов священнослужителей, уральцы всё же окунаются в ледяную воду, там же торгуют шашлыками и напитками. Однако этом году нет столпотворения на дорожках к проруби.
По словам дежурящих спасателей, сейчас желающих окунуться в проруби немного, но они это связывают с рабочим временем.
- Чуть позже, думаем, будет наплыв людей. Про штрафы ничего сказать не можем, наша задача обеспечить безопасность на воде, - сказал один из спасателей.
В этом году погода вовсе не радует купающихся, слишком ветрено. Один из окунувшихся в прорубь Валерий Лазарев отметил, что обряд он совершает уже четвёртый год подряд. И для него это некая традиция в светлый праздник.
- Это полезно для здоровья, верю в то, что этим "смоешь" грехи. В этом году мало кто пришёл, люди боятся, что их оштрафуют, - сказал мужчина.
Ещё один мужчина, несмотря на запреты, также окунулся в проруби.
- День такой.....я уже более двадцати лет купаюсь. Если бы лунку тут не прорубили, я всё равно искупался бы в другом месте. Здоровье дороже, люди не зря купаются же, - сказал Сергей Никивер.
Между тем в пятистах метрах от проруби, где дежурят спасатели, есть ещё одно место для купания.
- Мы искупались тут. Был запрет на массовое скопление людей, а нас тут двое. По сути никто за это оштрафовать нас не может. А искупаться в этот день - это необходимость. Не было бы возможности искупаться сейчас, всё равно нашли бы выход и прорубили лунку сами, - отметил ещё один купающийся мужчина. Однако представляться он не стал.
Стоит отметить, что спасатели дежурят практически на всех водоёмах.
К слову, с 14 января ЗКО находится в "красной" зоне по темпам распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением
главного санврача области Мухамгали Арыспаева от 14 января, в регионе запрещается проводить культурные, спортивные и другие мероприятия с массовым скоплением людей. Кроме этого, под запретом оказались и религиозные коллективные мероприятий (жума намаз, религиозные обряды - прим. автора)
на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги - прим. автора).
Санврачи области запретили
западноказахстанцам проводить Крещенские купания, разрешив лишь забор воды.
Фото Медета МЕДРЕСОВА