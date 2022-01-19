В сети появились кадры захвата акимата Актюбинской области
Видео опубликовала пресс-служба департамента полиции региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Скриншот с видео
Здание акимата захватили пятого января во время митинга.
- Бесчинствующая толпа разгромила несколько кабинетов, были повреждены и похищены бытовая техника. На кадрах видно, что «митингующие» ломают мебель, бьют стекла, - говорится в описании к видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров объяснил, что почему аким и его замы не вышли к митингующим.
