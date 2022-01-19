Видео опубликовала пресс-служба департамента полиции региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В сети появились кадры захвата акимата Актюбинской области Скриншот с видео Здание акимата захватили пятого января во время митинга.
- Бесчинствующая толпа разгромила несколько кабинетов, были повреждены и похищены бытовая техника. На кадрах видно, что «митингующие» ломают мебель, бьют стекла, - говорится в описании к видео.
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 

Ранее заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров объяснил, что почему аким и его замы не вышли к митингующим. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.