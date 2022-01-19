Эту должность с августа 2021 года занимал Мурат Бектанов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Министр обороны сменился в Казахстане Фото с сайта inbusiness.kz Президент сменил министра обороны.
- Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан, - говорится в указе главы государства, опубликованном на сайте Акорды.
Другим указом от должности освобождён Мурат Бектанов, который занимал пост министра обороны с августа 2021 года. Руслан Жаксылыков ранее был главнокомандующим Национальной гвардией и заместителем министра внутренних дел.