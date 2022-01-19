- Мужчина 1982 года рождения, работающий бетонщиком в ТОО Magna Tech упал с третьего этажа строящейся многоэтажки и разбился насмерть. Другие подробности выясняются. На месте работают сотрудники полиции, - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, сообщение о падении с высоты работника поступило в 12:40.Между тем, мужчина на стройке, который представился начальником охраны данного объекта, отметил, что там ничего не случилось. Несмотря на то, что на месте работали криминалисты и дознаватели.