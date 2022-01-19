– Информация в рассылке не соответствует действительности. Не исключаем, что возможно она не имеет никакого отношения к нашему региону. Проект постановления акимата Западно-Казахстанской области «Об утверждении пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары на 2022 год» разработан, на сегодняшний день проект находится на согласовании с уполномоченными органами, - сообщили в ведомстве.

В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО сообщили, что в сети распространяется информация о предельных ценах на социально значимые продовольственные товары.В управлении заверили, что постановление акимата области будет утверждено до 31 января 2022 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.