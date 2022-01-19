– Со слов водителя легковушки, он ехал в сторону Подстепного, скорая ехала за ним. При повороте на АЗС спецтехника ударила Chevrolet Nexia. Карета скорой помощи ехала на вызов в посёлок Яик, - сообщили в полиции.

Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО Авария произошла сегодня, 19 января, по улице С. Датова в районе АЗС "Меркурий". На дороге столкнулись карета скорой помощи и Chevrolet Nexia.В пресс-службе управления здравоохранения рассказали, что в момент ДТП машина ехала на вызов. В аварии пострадали два медработника: 25-летний фельдшер и 20-летний санитар. Оба доставлены в городскую многопрофильную больницу, у них диагностированы ушибы. Медики направлены на амбулаторное наблюдение.Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО