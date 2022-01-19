Соответствующее постановление принято в конце прошлого года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске владельца обменника ограбили в четвертый раз Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Национального банка Казахстана сообщили о принятии поправок, позволяющих использовать и цифровые документы для идентификации клиентов при операциях с наличной иностранной валютой в обменных пунктах.
- Соответствующие изменения вступают в силу по истечении 90 календарных дней после дня первого официального опубликования Постановления. Постановление опубликовано 29.12.2021, - говорится в сообщении.
Таким образом, поправки вступят в силу 29 марта 2022 года. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке. В конце декабря сообщалось, что использовать цифровое удостоверение казахстанцы могут на всех внутренних рейсах.