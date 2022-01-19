В Актобе во время зачистки был ликвидирован участник террористической акции
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на департамент полиции Актюбинской области.
В департаменте полиции рассказали, что 4 и 5 января в Актобе и части районов прошли мирные митинги. Этой ситуацией воспользовались радикально настроенные лица, протестующие перекрыли автодороги, в их числе трассы международного значения, железнодорожные пути, заблокировали работу аэропорта. Пришлось временно остановить авиа- и железнодорожные перевозки.
В областном центре тысячи митингующих собрались на площади перед областным акиматом.
- Демонстранты, среди которых были лица под воздействием алкоголя и наркотиков, оказывали неповиновение и агрессивно выражались против представителей власти и правоохранительных органов. На КамАЗе им подвозили камни, кроме этого продукты, алкоголь, они установили юрту, жгли костры, выкрикивали антиконституционные лозунги. Действия митингующих носили чёткий и слаженный характер, - рассказали в департаменте полиции. - Пятого января около 4-5 тысяч человек, несмотря на действия сотрудников и применение спецсредств, пользуясь численным преимуществом, закидывая камнями, используя арматуры, зажигательные смеси, коктейли Молотова, которые изготавливали на месте, прорвали несколько линий обороны и проникли в здание облакимата. Один из участников беспорядка совершил умышленный наезд на машине на сотрудников полиции. Под натиском собравшихся во избежание случайных жертв, полицейские вынуждены были отступить, не применяя оружие.
Во время массовых беспорядков получили ранения и телесные повреждения 25 сотрудников полиции и три военнослужащих. Повреждены семь служебных машин, более 300 единиц спецсредств и средств индивидуальной защиты. Митингующие разграбили машину скорой помощи, предприняли попытку завладения пожарной машины, избили пожарных, которые ехали на тушение пожара.
- Проникнув в здание акимата, преступники завладели табельным оружием сотрудника службы специализированной охраны. Нападавшие своими действиями парализовали работу госорганов и управления, это привело к масштабным нарушениям общественного порядка. Шестого января протестующие продолжали оставаться на площади перед облакиматом. Для восстановления правопорядка в ночь на седьмого января специальные правоохранительные органы и военные провели операцию по зачистке площади и освобождению здания акимата области. В ходе операции сотрудникам полиции оказали активное сопротивление, в результате столкновений один участник террористической акции был ликвидирован, - рассказали полицейские.
Согласно Закону РК «О противодействии терроризму», в случае гибели человека при пресечении совершенного акта терроризма, его труп на захоронение не выдают, о месте захоронения не сообщают, уточнили полицейские.
После акций протеста в Актюбинской области возбудили 13 уголовных дел по фактам организации актов терроризма, массовых беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, нападения на государственные здания и их захват. Расследование проводят спецпрокуроры. В полицию доставили около 1,5 тысячи лиц, из них 15 подозреваются в совершении особо тяжких преступлений, они остаются под стражей, подвергнуты административному аресту 417 человек, остальных проверяют.
- Мы принимаем меры по поиску и задержанию остальных преступников, - сообщили в департаменте полиции.
Ранее заместитель акима Актюбинской области Руслан Хамбаров объяснил, что почему аким и его замы не вышли к митингующим.
Фарида ЗАРИП
