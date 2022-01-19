Президент Казахстана представил нового министра обороны, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Чтобы город выглядел ещё лучше, чем раньше - Токаев о восстановлении Алматы Фото: Акорда Касым-Жомарт Токаев провёл совещание с руководящим составом министерства обороны. Он сообщил, что подписал указы об освобождении от должности министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост руководителя военного ведомства Руслана Жаксылыкова.
– Армия должна быть оплотом нашей Независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий Вооружённые силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своём распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться её потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне, - заявил президент.
Глава государства потребовал кардинально повысить боеспособность вооружённых сил Казахстана. Он также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.