Фото предоставила пресс-служба ФСМС В больницу №7 50-летняя женщина обратилась, когда заметила у себя асимметричный живот и начала ощущать тяжесть в области правого подреберья. УЗИ показало опухолевидное гигантское образование в правом подреберье. Бессимптомная стадия болезни (альвеококкоз печени) от момента заражения паразитом до появления жалоб на самочувствие и клинической симптоматики может продолжаться до 10 и более лет.

Альвеококкоз – паразитарная болезнь, развивающаяся в результате попадания в организм человека и дальнейшего развития личинки ленточного червя.

Медики провели сложнейшую операцию по удалению гигантского альвеококкоза весом почти в 3,5 килограмма. Ситуация осложнялась тем, что у женщины хронический вирусный гепатит В. В результате операции, которая длилась почти 10 часов, хирурги удалили около 75% печени, поражённой паразитарной тканью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.