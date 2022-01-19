- Тестирование животных проводилось в рамках эпидемиологического исследования, чтобы найти путь передачи инфекции, которую обнаружили у работника магазина. Позже заражение подтвердилось ещё у двух сотрудников, которые ухаживали за грызунами. Но окончательных данных, что именно эти животные являются основным и единственным источником заражения, пока нет. Поэтому, хоть все это и тревожно звучит, паниковать не стоит, - сказала Провоторова.

Изображение с сайта Pixabay Ранее издание South China Morning Post сообщило, что органы здравоохранения Гонконга изучают вероятные доказательства возможной передачи коронавируса от хомяка человеку и намерены усыпить около двух тысяч этих грызунов. По меньшей мере 11 случаев заражения хомяков коронавирусом выявили в Гонконге, после чего были зафиксированы подтверждённый и предполагаемый случай заражения людей, связанных с местным зоомагазином.Спикер отметила, что основной путь заражения коронавирусом - от человека к человеку воздушно-капельным путем, поэтому важно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать посещения общественных мест с большим скоплением людей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.