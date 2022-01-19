В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -5..-7, ночью похолодает до -8..-10. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается снег. Днём будет +1..+3 градусов, ночью -3..-5 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до -10..-12 градусов. Ночью похолодает до -16..-18 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

В Актау будет снег. Днём столбики термометра покажут 0..+2 градусов, ночью опустятся до -1..-3 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

В западных и южных регионах ожидаются осадки. Местами по республике прогнозируются усиление ветра с низовой метелью, туман и гололёд.