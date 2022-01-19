Во-первых, подбираем удобную обувь. Под запрет подпадают сапоги на высоких каблуках и на платформе. Максимальная высота каблука - 3-4 см. Избегайте обувь и на плоской подошве. Выбираем сапоги с широким носом, толстой подошвой, и чтобы крупные рисунки чередовались с мелкими.

Во-вторых, одежда должна быть удобной и не сковывать движения, без объёмных капюшонов и высоких воротников. Чем толще куртка, тем безопаснее падать. Старайтесь не нести с собой тяжелые пакеты, а если это неизбежно, то лучше разделить груз на две равные части. Так вы сможете сохранить равновесие.

В-третьих, старайтесь ходить как пингвины, немного согнуть ноги, не напрягая колени, наступаем на всю подошву. Не смейтесь, это действительно работает. Не совершайте резких движений, ноги высоко не поднимаем. Руки не стоит держать в карманах, не разговаривайте по телефону и вообще откажитесь от смартфонов. Обращайте внимание на слой снега, под ним тоже может быть лед. Самые опасные места - это лестницы, обочина дороги, железная крышка люка. Будьте внимательно, когда переходите дорогу, упасть прямо посреди дороги еще опаснее, ведь водитель машины может не успеть среагировать.

Фото с сайта Pixabay.com Во многих населенных пунктах вследствие резкого потепления и такого же похолодания на улицах образовывается гололёд. Падение чревато плачевными последствиями, особенно это опасно для людей преклонного возраста. Итак, как же вести себя в гололед, чтобы избежать травм?Если вы все-таки не удержались и падение неизбежно, то запомните простые правила. Старайтесь не падать на ягодицы, на ладонь вытянутой руки, на колени и на локти. Переломы в этих случаях обеспечены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.