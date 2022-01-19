Проводя опыты со своими волосами в домашних условиях, можно встретить такую проблему, как въевшаяся краска для волос на лбу, за ушами и на руках. Мы вам расскажем, как он нее быстро и легко избавиться. Итак, чтобы отмыть свежие разводы краски на теле, достаточно использовать моющее средство для посуды, обычное мыло или шампунь. То есть, в мыльном растворе достаточно смочить ватный диск и пройтись по пятнам оставшихся после окраски волос. Если вы не успели этого сделать, и краска засохла, тогда вам придется использовать более тяжелую артиллерию – спирт или ацетон. Смочите в нем ватный диск и приложите на некоторое время его к загрязненным местам, затем хорошенько протрите. Кроме этого, есть еще один действенный способ, удалить краску с помощью растительного масла. Необходимо отметить, что это натуральное средство очень деликатно действует на кожу и быстро справляется с загрязнениями. Нанесите небольшое количество масла на краски, а через 15 минут удалите его с помощью салфетки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.