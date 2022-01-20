в дошкольных организациях - по заявлениям родителей (в «красной», «жёлтой», «зелёной» зонах);

в общеобразовательных школах до 600 учащихся включительно;

в общеобразовательных школах свыше 600 учащихся – с загруженностью не более 50 % от проектной мощности;

в общеобразовательных школах – начальные 1-4 классы (включая 5-6 классы в международных школах);

во внешкольных организациях – индивидуальные занятия, групповые – до 15 человек, в коррекционных кабинетах для детей с ограниченными возможностями, взрослых – индивидуальные и групповые занятия до 8 человек;

в колледжах и ВУЗах - в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика – в штатном режиме по гибкому графику, лекции – онлайн.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе заседания МВК по недопущению распространения COVID-19 министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что высокий рост заболеваемости наблюдается в Карагандинской, Алматинской, Атырауской и Акмолинской областях, а также в Алматы. Вице-премьер поручил усилить темпы вакцинации и ревакцинации. По итогам обсуждения рекомендовано разрешить штатный формат обучения:Перевод на дистанционный формат обучения всех обучающихся в организациях среднего образования, колледжах, высших учебных заведениях будет применяться при выявлении нарушений режима карантина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.