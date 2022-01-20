- Производится сгребание снега в горной и предгорной местности. Организованы работы по очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования. С утра задействовано 562 единиц спецтехники, 160 пескоразбрасывателей и 1493 дорожных рабочих, - рассказали в акимате.

Фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что по состоянию на семь часов утра 20 января, в городе выпало 6-8 сантиметров снега. Высота снежного покрова в горных районах составляет 20 сантиметров. Противогололедными материалами дороги посыпали с начала снегопада. На данный момент использовано более двух тысяч тонн смеси.В районных акиматах и акимате города организовано круглосуточное дежурство по контролю за снегоуборочными работами. По прогнозу синоптиков, выпадение осадков завершится до второй половине дня. Днём воздух прогреется до трёх градусов тепла. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.