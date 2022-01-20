- Основными статьями: это повреждённые банкоматы – 1,6 миллиарда тенге, это повреждённая техника и оборудование – 870 миллионов тенге порядка, а также ущерб, нанесённый разгромленным офисам, на сумму порядка 750 миллионов тенге. Также следует отметить, что из повреждённых банкоматов было похищено более 500 миллионов тенге наличными, - сказал начальник управления надзора за банками второй группы Даурен Нисинбаев.

- Каждая банкнота нумеруется, это можно отследить. Но я не думаю, что этим будут сейчас заниматься. Тем более – сами банки. Это слишком большая работа. Тут, скорее всего, аудиовизуальное наблюдение. Плюс какие-то большие транзакции начинают происходить. Их называют аномальными. И вот эти вот аномальные вещи надо будет отслеживать, - считает экономист Арман Бейсембаев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Основной целью мародёров были банкоматы, из них они похитили полмиллиарда тенге. Пострадали и офисы банков - сумма ущерба составляет больше 700 миллионов.Все банкноты имеют серийные номера, но отследить каждую украденную – задача непростая.Полицейские обещают найти и наказать каждого мародёра. По всем зарегистрированным фактам начато досудебное расследование.