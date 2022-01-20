- Характер у нашей долгожительницы своенравный, она довольно вспыльчива и не любит чужаков. Но наши герпетологи нашли к ней подход, следят за её здоровьем, - рассказали в зоопарке.

Фото: almatyzoo/Instagram В зоопарке Алматы рассказали, что в начале января кайман по кличке Зина отмечала 50-летие. Она родилась в 1972 году, а обитателем парка стала в июле 2002 года. Её привезли из немецкого зоопарка Иккермюнде.Стоит отметить, что средняя продолжительность жизни кайманов - 30-40 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.