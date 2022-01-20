- По поручению главы государства на днях будет объявлено о проведении открытого архитектурного конкурса на разработку эскиза будущего пантеона, посвящённого январским событиям, - сказал глава города.

Об этом сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на активе города.Также в ходе актива градоначальник отметил, что пострадавшим в ходе беспорядка медикам, пожарным и полицейским выделят деньги. Получивших тяжёлые ранения - по два миллиона тенге, со средними ранениями - по одному миллиону, с лёгкими травмами - по 500 тысяч тенге.